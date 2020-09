‘Neusspray in de maak, die mogelijk beschermt tegen corona’

Wetenschappers werken aan een neusspray die een besmetting met het coronavirus in de kiem kan smoren. De resultaten van onderzoek bij fretten zijn alvast veelbelovend.

Een medicijnachtig molecuul in de spray kan in de neusgaten in contact komen met viruscellen om zo het immuunsysteem van het lichaam te activeren. INNA-051, zoals het werkzame bestanddeel heet, zet een aantal processen in werking, waaronder de vrijlating van de inmiddels bekende immuuncellen, cytokines. Die stimuleren dan het mechanisme dat voorkomt dat het virus zich vermenigvuldigt in cellen.

Een uitgebreide studie van onder meer onderzoekers van Public Health England bij fretten was heel succesvol. Onderzoek bij mensen moet nu uitwijzen of het middel veilig en effectief is tegen het coronavirus. Mensen zouden dan de neusspray enkele keren per week kunnen gebruiken als een voorzorgsmaatregel, te beginnen bij risicogroepen en zorgmedewerkers.

“De hoop is dat het middel de duur en de ernst van de symptomen vermindert. Als je het aantal virusdeeltjes in de neus kunt verkleinen, is mogelijk ook de kans op transmissie kleiner,” denkt professor in de infectieziekten, Roberto Solari van het Imperial College London, die zelf niet bij het onderzoek betrokken was.