Hoe zit het nu met het sterftepercentage bij Covid-19?

Er zijn heel veel coronabesmettingen, zoveel is zeker. Maar hoeveel mensen gaan er dood aan Covid-19? Alleen over de eerste golf zijn enigszins betrouwbare gegevens. Toen stierf 0,5 tot 1 procent aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Van alle besmette mensen belandde 1,5 procent in het ziekenhuis. Daar bovenop moest nog eens 0,35 procent worden opgenomen op de ic. De rest werd gewoon ziek, in heel verschillende gradaties overigens: van een enkel snifje tot maandenlange vermoeidheid en alles daar tussenin.

Volgens onderzoek van bloedbank Sanquin hadden ongeveer 1 miljoen Nederlanders antistoffen tegen het virus in het bloed na de eerste golf. Het CBS meldt dat er officieel 10.067 mensen zijn overleden aan corona. Dat komt dus inderdaad neer op een sterftecijfer van ongeveer 1 procent.

Maar de verschillen zijn groot, blijkt uit een samenvatting van het beschikbare onderzoek. Voor mensen onder de 35 jaar is de kans op overlijden 0,004 procent, voor mensen van rond de 40 is de kans 0,07 procent, en rond de 50 jaar is de kans 0,25 procent, schrijft de Volkskrant.

Daarna neemt de kans op overlijden sterk toe. Voor mensen rond de 70 is de kans 2,5 procent, rond de 80 is het 8,5 procent en 85-plussers hebben 28,3 procent kans om te overlijden aan Covid-19.

Verder hebben mannen anderhalf keer zoveel kans om te overlijden en vergroot obesitas de kans nog eens anderhalf keer. Hart- en vaatziekten verdubbelen het risico.