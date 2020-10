Immuniteit tegen corona landelijk 6,2 procent

Bloedbank Sanquin ziet een toename in aangetroffen antistoffen tegen Covid-19 bij bloeddonors. Naar schatting hebben nu gemiddeld 6,2 procent van de Nederlanders antistoffen ontwikkeld tegen de ziekte, blijkt uit gegevens van de bloedbank. Begin april was dit 2,7 procent en in mei 5,4 procent.

"We zien een uitschieter bij jongere donors (18 tot 40 jaar) uit Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar heeft meer dan 1 op de 10 van de donors antistoffen. Dat komt overeen met het relatief hoge aantal infecties bij jong-volwassenen", aldus een woordvoerder.

In Limburg en Noord-Brabant zijn de gemiddeld hoogste percentages antistoffen aangetroffen (8,5 procent), in het noorden (3,9 procent) het laagst.