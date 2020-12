Dit zijn de milde bijwerkingen van het coronavaccin

In alleen al het Verenigd Koninkrijk zijn ongeveer een half miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Bij vrijwel iedereen waren de bijwerkingen mild.

Gevaccineerden kunnen één tot twee dagen last hebben van hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en wat koorts. Er waren er een paar bij wie de klachten iets langer aanhielden of ernstiger waren. Uitzondering zijn mensen met ernstige allergieën. Hen wordt voorlopig afgeraden om het vaccin te nemen.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft na onderzoek bij 19.000 gevaccineerden, geconcludeerd dat ongeveer de helft last kreeg van hoofdpijn, ruim 60 procent was vermoeid en 14 procent kreeg koorts. De klachten waren binnen een dag weer over en waren veel milder bij 55-plussers dan bij jongere mensen, die zijn ingeënt.

Onduidelijk is wat de bijwerkingen zijn voor kinderen onder de 16 en voor zwangere vrouwen, omdat daar nog niet voldoende op getest is. In sommige landen wordt de prik in eerste instantie dan ook afgeraden voor deze groepen.

Het vaccin beschermt in ieder geval drie maanden tegen het coronavirus. Verder onderzoek moet uitwijzen of het daarna nog steeds werkt.