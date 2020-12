WHO waarschuwt: “Deze pandemie is nog niet de ergste”

De coronacrisis is de ergste die we in ons leven hebben meegemaakt. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ‘het niet noodzakelijkerwijs de grootste pandemie’ die we doormaken. Ook maakt de organisatie duidelijk dat we moeten leren leven met Covid-19, schrijft The Guardian.

Het virus wordt endemisch, zelfs als we allemaal gevaccineerd zijn, zegt professor David Heymann van de London School of Hygiene and Tropical Medicine tijdens de laatste WHO-persconferentie van 2020. “De wereld hoopte dat door groepsimmuniteit het virus niet meer overdraagbaar zou zijn.”

Maar hij legt uit dat we groepsimmuniteit verkeerd hebben begrepen. “Het lijkt erop dat Covid-19 endemisch wordt, net als vier andere menselijke coronavirussen en dat het blijft muteren terwijl het zich reproduceert in lichaamscellen.” We moeten dus met het virus leren leven, aldus de professor.

De big one

Hoofd van het WHO-rampenprogramma, dr. Mark Ryan, vult aan: “Het waarschijnlijke scenario is dat het een nieuw endemisch virus wordt dat door het vaccinatieprogramma een beperkte bedreiging zal vormen.” Maar Ryan waarschuwt dat een volgende pandemie mogelijk ernstiger wordt. “Deze pandemie was heel erg en had invloed op elke uithoek van de planeet. Maar het is niet noodzakelijk ‘de big one‘,” denkt hij.

“Dit is een wake-up call. We leren hoe we het volgende keer beter kunnen doen, wetenschappelijk, logistiek, bestuurlijk en communicatief. Maar de planeet is fragiel. De globalisering neemt toe. Deze bedreigingen blijven. Als we één ding geleerd hebben is het wel dat we beter moeten worden in het aanpakken van pandemieën.”