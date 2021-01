We slapen veel langer sinds corona: “Goed voor immuunsysteem”

De coronapandemie heeft ook iets goeds gebracht: het lijkt erop dat we gemiddeld maar liefst een uur later opstaan. Dat is goed nieuws volgens chronobiologen. “Het is veel gezonder om pas op te staan als je vanzelf wakker wordt.”

Uit data van waterbedrijf Vitens blijkt dat het waterverbruik niet om 7 uur ‘s ochtends piekt zoals voor de coronacrisis, maar pas ruim een uur later. We liggen dus langer in bed zou je kunnen concluderen. Logisch: veel mensen hebben geen reistijd meer en hoeven hun nette pak niet meer aan te trekken voor kantoor.

Meer slapen is gezond. “Het is de manier voor het brein om te herstellen,” legt chronobioloog Roelof Hut uit aan RTL Nieuws. Ook je immuunsysteem verbetert als je slaapt. Het is dus geen tijdverspilling, maar een goede investering om je lichaam te onderhouden. Door voldoende te slapen – naar je eigen biologische klok – daalt de kans op gezondheidsklachten.”

Niet alleen de wekker verstoort onze slaap volgens Hut, kunstlicht doet dat ook. “Dat zorgt ervoor dat we later naar bed gaan, en dat is schadelijk. Dankzij buitenlandse onderzoeken weten we dat structureel twintig minuten slaaptekort per nacht leidt tot verstoring van de biologische klok en een verhoogde kans op diverse kankervarianten, depressies en hartfalen.”