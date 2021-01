Israël concludeert: Enkele dosis van vaccin minder effectief dan gedacht

Een enkele dosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin is waarschijnlijk minder effectief dan gehoopt. Dat blijkt uit de eerste resultaten in Israël.

Degenen die een tweede dosis kregen, zagen de hoeveelheid antilichamen in hun bloed met een factor 6 tot 12 toenemen, blijkt uit data van het Sheba Medical Center in het land. Expert Nachman Ash zei op de Israëlische radio dat ‘één dosis minder effectief is dan we hadden gedacht’.

Pas na de tweede dosis is het vaccin maximaal effectief, maar sommige landen overwegen een tweede dosis uit te stellen, om zo in ieder geval gedeeltelijk beschermd te zijn en de epidemie af te zwakken. Volgens Pfizer zelf geeft één dosis 52 procent effectiviteit. Experts in Israël vermoeden nu dat het mogelijk nog minder is.

De zorgen zijn ontstaan nu er in Israël nog steeds heel veel besmettingen zijn iedere dag en er naar verluidt duizenden Israëli’s alsnog ziek werden nadat ze waren gevaccineerd. Volgens experts zou dat komen, omdat het een paar weken duurt voor je voldoende antilichamen hebt opgebouwd na vaccinatie.