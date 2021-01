Robbie Williams overleed bijna aan een kwikvergiftiging door te veel vis: hoe groot is die kans?

Tweemaal daags at Robbie Williams een portie vis. De Britse zanger overleed daardoor bijna aan een kwikvergiftiging. Maar hoe groot is de kans dat je echt zo ziek wordt door het eten van vis?

Vis is in de eerste plaats erg gezond. Het bevat vitamine D, selenium en eiwitten en is arm aan verzadigd vet, maar bovenal zitten er omega 3-vetzuren in die een gunstig effect hebben op hart en bloedvaten. Een tot twee keer per week een portie vis wordt gelinkt aan een lagere kans op hartaandoeningen, beroertes, alzheimer en andere chronische ziektes.

Maar ja, een of twee porties per week is natuurlijk iets heel anders dan twee keer per dag vis op het menu. “Talrijke verontreinigende stoffen, zoals polychloorbifenylen (PCB’s), dioxines en resten van pesticiden vinden hun weg naar ons voedsel, ook naar vis dus”, zegt wetenschapsexpert bij Het Laatste Nieuws Martijn Peters. “Kwik, een mineraal dat ook in de natuur voorkomt, moet ons het meeste zorgen baren.”

“Meestal is het kwikgehalte bij de gemiddelde viseter niet hoger dan 10 microgram per liter”, zegt Peters. “Heb je meer dan 100 microgram per liter, dan kunnen diverse neurologische symptomen optreden: gevoelloosheid in handen en voeten, depressie, plotse stemmingswisselingen, geheugenproblemen, trillingen aan de handen..”

Maar fataal is het dan nog allerminst. Dan moet je toch wel 800 microgram per liter in je bloed hebben. Je lichaam waarschuwt je dus wel van tevoren als je te veel kwik binnen krijgt. Voor de zekerheid eet je niet meer dan twee tot drie porties vis per week. Vooral tonijn, zwaardvis en makreel bevatten veel kwik.