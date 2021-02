‘GGD’s verspillen 15 procent van vaccins’

Uit een flacon van het Pfizer/BioNTech-vaccin gaan zes doses, maar dan blijft er nog een beetje over. De ziekenhuizen en apotheken gieten dat restje bij een restje uit een ander flesje, zodat er nog een extra dosis uit een flacon wordt gehaald. De GGD’s doen dat niet en verspillen zo 15 procent van het spul.

Dat zeggen Ernst Kuipers (Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Noortje Swart (vaccincoördinator van de ziekenhuisapotheken) in het AD. Swart spreekt van een “volkomen veilige standaardhandeling” in ziekenhuizen. “Dat doen we bijvoorbeeld ook bij dure kankermedicijnen.”

De GGD’s willen de handelswijze van de ziekenhuizen graag overnemen, maar mogen dat niet van het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg. Dat mengen mag alleen onder strikte voorwaarden waar ziekenhuizen en apotheken wel aan voldoen. “Omdat daar mensen werken met een bepaalde opleiding en vaardigheden.”

Maar volgens Swart en Kuipers is het overgieten van restjes vaccin helemaal niet zo ingewikkeld en kunnen er prima geneeskundestudenten of apothekersassistenten worden ingezet om het even uit te leggen aan de GGD’s.

Maar dat druist in tegen de richtlijnen van de overheid. “Dat mag niet nee, want de GGD’s werken volgens een richtlijn van het RIVM. We hebben daar gewoon een afspraak over en kunnen niet elke week nieuwe afspraken maken”, zo laat inspectie-woordvoerder Mariël van Dam weten.

Er is wel overleg over een eventuele aanpassing van de richtlijn.