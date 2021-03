Koffie verbetert je sportprestaties: “Effect houdt twee, drie uur aan”

Een kopje koffie voor je gaat sporten, is een heel goed idee volgens sportarts Luk Buyse. Hij wordt gesterkt door recent onderzoek dat opnieuw aantoont dat cafeïne de sportprestaties verbetert.

Cafeïne verbetert de spierkracht, bewegingssnelheid, reactietijd en alertheid, maar heeft het meeste effect op duursporten met lage intensiteit, zoals hardlopen, fietsen en crosstrainen. Dat komt waarschijnlijk omdat cafeïne pijn en vermoeidheid onderdrukt. “Het is onomstotelijk bewezen dat koffie je sportprestaties verbetert”, zegt sportarts Luk Buyse. “Idealiter drink je een halfuurtje voor je gaat sporten een espresso. Dat zal normaal gezien je sportprestaties verbeteren, op voorwaarde dat je er geen hartkloppingen van krijgt. Het effect houdt twee à drie uur aan.”

Je hoeft niet bang te zijn voor het dehydraterende effect van koffie. “Het is een fabeltje dat koffie waterafdrijvend en dus dehydraterend zou zijn. Als je een liter koffie drinkt, ga je een liter koffie plassen.” Buyse raadt een kopje koffie echt aan voor prestatiegerichte sporters. “Omdat het een bewezen en toegelaten hulpmiddel is dat prestaties verbetert. Van andere middelen, zoals supplementen, is de werkzaamheid niet altijd bewezen, daarnaast kan je er buik- of maagklachten van krijgen. Koffie is iets dat over het algemeen goed verdragen wordt én effectief de prestatie bevordert.”