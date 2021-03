Vandaag goedkeuring voor Nederlands Janssen-vaccin: er is één nadeel

Het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen Vaccines wordt vandaag waarschijnlijk als vierde coronavaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het grote voordeel: je hebt maar één prik nodig.

Het grote nadeel: het middel is minder effectief dan andere vaccins. Volgens de eerste testresultaten is de effectiviteit van het vaccin 66 procent. Pfizer en Moderna scoren beiden boven de 90 procent en AstraZeneca zit op 73 procent. Mogelijk gaat de effectiviteit van het Janssen-vaccin wel omhoog als er ook een tweede prik wordt toegediend. Dat wordt nog onderzocht. Bovendien is het middel effectief genoeg om te voorkomen dat mensen erg ziek worden door Covid-19.

Het lijkt er wel op dat het vaccin van Janssen, onderdeel van de Amerikaanse megafarmaceut Johnson & Johnson, minder beschermt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. In Zuid-Afrika stokte de effectiviteit namelijk op 57 procent waar in de VS 72 procent werd gehaald.

Dat je van het Janssen-vaccin maar één dosis nodig hebt, is een enorm voordeel. Je kunt zo veel sneller de hele bevolking inenten. Ook kan het gewoon worden bewaard in de koelkast wat de distributie veel eenvoudiger maakt.

Op de boot naar de VS

Klein kritiekpuntje: het vaccin wordt in Nederland geproduceerd. Daarna wordt het middel verscheept naar de VS om daar te worden gebotteld en dan weer op de boot terug te komen naar Europa.

Ons land heeft nu in ieder geval voldoende prikken in huis: van het Janssen-vaccin zijn 11,3 miljoen doses besteld, van AstraZeneca 11,7 miljoen, van Moderna 8 miljoen en van het Pfizer-vaccin komen 6,2 miljoen doses binnen.

Toch wordt de eerste prik met het Janssen-vaccin pas op zijn vroegst eind april gezet. De levering gaat niet sneller. In het tweede kwartaal worden er in totaal 3 miljoen doses verwacht.