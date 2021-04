Nederlandse vrouw geneest van MS dankzij Russische behandeling

Sarah Kingma ging voor een stamceltransplantatie naar Moskou en genas zo van MS. De MS Vereniging Nederland probeert al vijf jaar vergeefs voor elkaar te krijgen dat de behandeling ook in Nederland beschikbaar komt. De club doet nu een nieuwe poging bij het ministerie van Volksgezondheid.

Uitbehandelde MS-patiënten gaan nu naar Rusland, India of Mexico voor de stamceltransplantatie. "Het is hun laatste hoop. Maar ze komen in ziekenhuizen waarvan wij de kwaliteit niet kennen. Soms krijgen ze andere medicijnen die neurologen hier niet voorschrijven, waardoor nabehandeling lastig is," aldus Jan van Amstel, voorzitter van de MS Patiënten Vereniging Nederland tegen RTL Nieuws.

Bovendien kost het patiënten 65.000 tot 100.000 euro, terwijl het in Nederland maximaal 40.000 euro kost. Net zoveel als een jaar lang zware MS-remmende medicijnen, rekent Van Amstel voor. In andere Europese landen krijgen MS-patiënten de behandeling wel, maar Nederland wil nog verder onderzoek afwachten.

Sarah had geen tijd om langer te wachten. Ze was afhankelijk van de thuiszorg die haar 's ochtends uit bed haalde en kon niet zonder rolstoel. Hoewel haar neuroloog haar weinig kans gaf, vertrok ze toch naar Moskou. En met resultaat: haar rolstoel staat op zolder.

Sarah: "Het is niet dat ik de enige ben die deze ingreep heeft gedaan, stamceltransplantatie is dé behandeling op dit moment om MS een halt toe te roepen. Er is geen medicatie dat dit effect teweeg kan brengen. Het wordt wereldwijd gedaan, waarom niet in Nederland?"