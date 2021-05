Inhaalzorg gaat mogelijk jaren duren: artsen spreken van vierde golf

Een aantal ziekenhuizen hanteerde al een patiëntenstop, operatiekamers zijn gesloten en niet-noodzakelijke behandelingen worden uitgesteld. Maar al die opgeschoven ingrepen moeten wel worden ingehaald.

Inmiddels wachten tienduizenden mensen op een operatie en niet alleen heupoperaties worden uitgesteld, ook kankerbehandelingen, grote hartoperaties en orgaantransplantaties zijn op de lange baan geschoven. Het gaat mogelijk jaren duren voor de achterstanden zijn ingelopen, waarschuwen ziekenhuisbestuurders, die al spreken van een vierde golf.

"We schalen steeds verder af en dat gaat gewoon heel ver”, zegt Bart Berden, directeur van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg tegen NRC. "Denk aan transplantaties, vaatoperaties, oncologische operaties. We moesten bijvoorbeeld bij iemand met een dikkedarmtumor, die ook echt klachten geeft, de operatie uitstellen.”

Ook in het UMC in Groningen worden veel behandelingen uitgesteld. "Het uitstel gebeurt bij aandoeningen die we binnen zes weken moeten opereren. We willen dat veel sneller doen, maar nu wordt het dus langer. Dat voelt heel ongemakkelijk voor ons, en naar patiënten en familie," zegt intensivist in het UMCG, Peter van der Voort.

Weekendwerk

"De inhaalzorg wordt de vierde golf in deze pandemie”, denkt Rob Dillman, bestuurder van het Isala in Zwolle en van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Alleen al in zijn ziekenhuis zijn zesduizend operaties uitgesteld.

In het Zuyderland in Limburg gaat het om 5500 operaties. "Als wij niemand anders zouden behandelen, hebben we daar al drie maanden voor nodig”, zegt bestuurder David Jongen. "Dat kan natuurlijk niet, het wordt avond- en weekendwerk. Ik ga ervan uit dat we nog anderhalf à twee jaar bezig zijn met het wegwerken van de achterstand.”