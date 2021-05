Waarom we kinderen wél moeten vaccineren

In de VS kunnen kinderen vanaf 12 jaar een coronavaccin krijgen. In Nederland wordt daar nog erg terughoudend op gereageerd, terwijl er genoeg redenen zijn om kinderen wél een prik te geven.

Kinderen worden weliswaar minder ziek door het coronavirus, maar ze kunnen de pandemie wel gaande houden door het virus onder elkaar te verspreiden. Ook is het niet zo dat geen enkel kind heel ziek wordt. Ze hebben bovendien kans op langdurige klachten, zoals vermoeidheid.

De immuunreactie van kinderen is heel sterk. "Kinderen maken zulke torenhoge hoeveelheden antistoffen aan, dat het zelfs de vraag is of ze al genoeg hebben aan een halve dosering, of één prik", zegt epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning (UMC Utrecht) in de Volkskrant.

Zelf zou ze haar kinderen wel inenten. "Omdat het virus nu nog flink rondgaat, ook onder tieners. Maar ik ben niet de gemiddelde Nederlander." Ze begrijpt dat nu de tijd er nog niet rijp voor is. Het zou op zijn vroegst pas in het najaar aan de orde zijn, als er meer onderzoek is gedaan.

Toch waarschuwt ze dat een vaccin voor kinderen misschien wel nodig is. "Wat je vaker ziet bij zo’n nieuw vaccinatieprogramma, is een fase waarbij het virus bijna weg lijkt omdat je het een gevoelige klap hebt toegebracht." Maar later kan het dan alsnog, mogelijk in gemuteerde vorm, terugkomen.