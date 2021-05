Waarom het virus in gevaccineerde landen toch weer oplaait

Je denkt dat je ervan af bent, omdat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, maar dan laait het coronavirus toch weer op. Het is een aantal landen, waaronder Uruguay, Chili en de Seychellen overkomen. De Volkskrant noemt daarvoor drie redenen, waar we ook hier onze lessen uit kunnen trekken.

Er wordt te snel versoepeld

Landen heffen de lockdown te snel op. Nog voordat er voldoende mensen zijn gevaccineerd en voordat het virus echt weg is. Dat is vragen om een nieuwe golf van besmettingen. De vaccins bieden geen volledige bescherming

De vaccins werken uitstekend, maar zijn niet 100 procent effectief. In landen als Chili en de Seychellen wordt veel geprikt met AstraZeneca en het Chinese Sinopharm. Die vaccins bieden maar 60 tot 70 procent bescherming. Mensen worden niet meer ernstig ziek, maar dragen het virus nog wel over. Virusmutaties gooien roet in het eten

Tot nu toe zijn de vaccins goed bestand gebleken tegen de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en Indiase varianten van het virus, maar meestal leveren ze wel iets in aan effectiviteit. Daardoor kan het virus mogelijk toch weer een beetje oplaaien.