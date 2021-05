Waar staat Nederland nu op de vaccinatieranglijst?

Overal in Europa prikken we ijverig door. Het vaccin verdrijft langzaam het virus. Dat zien we aan de dalende besmettingscijfers. En de stijgende vaccinatiecijfers.

Malta gaat binnen de EU nog steeds ruimschoots op kop, blijkt uit de cijfers van Our World in Data. Inmiddels heeft twee derde van de bevolking tenminste één prik gehad. Daarna volgt Hongarije waar meer dan de helft van de mensen één dosis binnen heeft, gevolgd door Finland en Duitsland. Van de Duitsers heeft bijna 40 procent één prik gehad. In Nederland geldt dat voor iets meer dan een derde van de bevolking.

Volledig gevaccineerde mensen zijn er in Nederland nog weinig, slechts 11 procent. Per 100 inwoners zijn er 44,36 prikken uitgedeeld. Ter vergelijking: in Malta zijn dat er al ruim 106 per 100. Toch is Nederland flink opgeklommen op de vaccinatieranglijst. Nog steeds zitten we in de onderste helft van het rijtje, maar de verschillen met veel andere landen zijn niet groot, zo is te zien in onderstaande grafieken.