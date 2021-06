Klinieken willen geld verdienen aan long covid-patiënt: “Meesten kunnen gewoon naar fysio”

Als de coronacrisis straks voorbij is, blijven er vermoedelijk tienduizenden long covid-patiënten over die nog een behandeling nodig hebben. De grote zorgverzekeraars vrezen dat zelfstandige klinieken een graantje willen meepikken van het leed.

"Dit is een kans voor klinieken om weer een hele grote populatie aan te boren om te behandelen", zegt Eline Tuijn, medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ bij Nieuwsuur. De eerste aanvragen zijn al binnengekomen.

Martijn Klem, voorzitter van branchevereniging Revalidatie Nederland schat dat 2 tot 4 procent van de covidpatiënten zo'n ingewikkelde behandeling nodig heeft. "De anderen proberen we onder te brengen bij lokale fysio's. Zorgverzekeraars moeten goed kijken naar klinieken die normale zorg bieden voor een hoge prijs. Ik hoop dat ze daartegen keihard optreden."

Jacques van Limbeek, Zilveren Kruis: "Een aantal klinieken doet het uitstekend, bij een ander groot aantal gaat het alleen om geld. Wat je dan ziet is dat niet de verzekerde met haar probleem centraal staat, maar het verdienen het belangrijkst is."

Door een revalidatiearts toe te voegen aan het behandelteam kunnen klinieken vaak veel meer geld vragen. Iemand die dat heeft ervaren is Jettie Rozemond. Ze heeft nog steeds klachten na een coronabesmetting begin vorig jaar. Ze ging naar een zelfstandige revalidatiekliniek, maar de revalidatiearts heeft ze nauwelijks gezien. "Achter de schermen was er misschien wel overleg tussen de arts en specialisten, maar daar heb ik weinig van gemerkt."

De rekening voor de gehele behandeling bedroeg 5900 euro. "Dat was het waard geweest als ik was opgeknapt, maar nu is het wel ontzettend veel geld voor wat ik ervoor kreeg."