Wat is ‘slaap in je ogen’

Af en toe heb je het: vage stukjes in je ooghoeken na het ontwaken. Soms zijn je wimpers er plakkerig van. Maar dient het een doel? Wat is dat voor spul?

Je ogen produceren constant slijm en tranen voor bescherming en om goed te functioneren. Elke knippering helpt overtollig slijm en irriterende stoffen zoals verdwaalde wimpers of stof- of vuildeeltjes weg te spoelen.

Als je slaapt, blijven je ogen tranen en slijm produceren. Maar omdat je niet knippert, verzamelt de overtollige materie zich in de hoeken van je ogen en in je wimpers, zegt oogarts Aimee Haber, MD .

"De harde stukjes in de morgen bevatten olie, slijmvliezen en dode cellen die je oog 's nachts heeft geproduceerd", zegt Dr. Haber.

"Een kleine hoeveelheid oogafscheiding in de ochtend is normaal", zegt ze.

Als je merkt dat je meer oogafscheiding hebt dan normaal of als het van kleur is veranderd (meestal in geel of groen), neem dan contact op met je oogarts. Dit is vooral belangrijk als je andere tekenen opmerkt, waaronder:

Licht gevoeligheid

Wazig zicht

Oogpijn

Zwelling of roodheid

Koorts