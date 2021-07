Zit er wel echte tonijn in je broodje tonijn?

In broodjes tonijn van de Amerikaanse Subway werd na onderzoek geen dna gevonden van tonijn. Het was reden om de broodjesketen in Californië voor de rechter te dagen. Hoe zit dat in Nederland?

EditieNL liet drie broodjes tonijn onderzoeken, eentje van Subway, een broodje tonijn van een broodjeszaak en een van de visboer. Harm Janssen van TLR international laboratories, die het dna onderzocht, had vooraf zijn twijfels. "Ik ben benieuwd. Ik denk niet dat het tonijn is, ik vertrouw het niet helemaal", zei Janssen tegen EditieNL over de broodjes.

Maar hij kreeg ongelijk. Het was wel degelijk allemaal echte tonijn. "We zagen in alle drie de broodjes al vrij snel dat het dna inderdaad van een vis was", zegt Janssen. "Het bleek ook in alle drie de broodjes om dna van tonijn te gaan."

De uitkomst verbaasde hem. "Ik had niet verwacht dat het echt tonijn zou zijn. Wel zagen we dat het broodje van de visboer een hoger gehalte tonijn DNA bevatte. Dat zou kunnen betekenen dat het beleg van de broodjes van de broodjeszaken iets meer bewerkt is."