Zijn al die vegaschijven en plantaardige wokblokjes wel zo gezond?

Je denkt goed bezig te zijn door het vlees te laten staan en een keuze te maken uit het grote aanbod vegetarische alternatieven. Maar is dat wel zo gezond?

Hoewel er groot op de verpakking staat dat je met een plantaardig product te maken hebt, zijn de meeste vleesvervangers behoorlijk bewerkt en daarmee niet per se gezond. Zo bevatten veel van deze producten methylcellulose, dat voor een vleesachtige structuur moet zorgen. Bij muizen blijkt het stofje het darmmicrobioom te veranderen en ontstekingen te verhogen.

Soja-eiwitconcentraat zorgt voor de benodigde eiwitten, maar bevat een hoeveelheid nitriet die vergelijkbaar is met die in bacon en spek. Dit zout wordt vaak aan vleeswaren toegevoegd voor een langere houdbaarheid. Bekend is dat het schadelijk kan zijn voor de nieren en darmen.

Vleesvervangers zijn zeker een goed alternatief voor vlees omdat ze vaak veel eiwitten bevatten en andere gezonde stoffen die normaal gesproken in vlees zitten. Wel zijn er al langer zorgen over het hoge zoutgehalte in de plantaardige vleesalternatieven. Verder is er nog weinig bekend over de lange termijngevolgen voor de gezondheid.