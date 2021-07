Lachgas verboden? ‘Mensen bestellen nu een hele tank aan huis’

In een groot deel van Nederland geldt een lachgasverbod, maar daar merken drugskoeriers weinig van, vertellen ze aan NOS Stories. Sterker nog, jongeren bestellen niet meer een paar ballonnen, maar direct een hele tank.

"Mensen bestellen nu gewoon een tankje aan huis", vertelt een koeriersbedrijf dat actief is in de provincies Friesland en Groningen. "En zo'n tank doen ze gewoon vier, vijf keer op een avond. Wij als bedrijf merken eigenlijk helemaal niks van het verbod." Uit een tank gaan minstens 250 lachgasballonnen.

Een meerderheid van een groep ondervraagde gebruikers gaf in een enquête van NOS Stories aan dat hun gebruik gelijk is gebleven ondanks het verbod, dat overigens pas vanaf 2022 landelijk wordt ingevoerd.

Rolstoel

Na overmatig gebruik van lachgas kan blijvende neurologische schade optreden. Soms belanden mensen zelfs in een rolstoel. "In ons laatste onderzoek kende eigenlijk iedereen wel iemand bij wie dat gebeurd was," zegt Laura Nijkamp, die bij het Trimbos-instituut onderzoek doet naar lachgas. "Vaak hebben ze dan al gekke klachten, maar denken ze: 'Het zal daar wel niet aan liggen. Of het zal mij wel niet overkomen'."