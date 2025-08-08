10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

Je kunt wel heel slim zijn, maar als je sociaal onhandig bent heb je in het dagelijks leven niet veel aan die intelligentie
. Je hebt daarvoor meer aan sociale intelligentie.
Wat is sociale intelligentie? Sociale intelligentie is het vermogen om effectief te navigeren in sociale situaties en relaties. Het omvat vaardigheden zoals empathie, communicatie en het lezen van sociale signalen. Mensen met hoge sociale intelligentie kunnen goed omgaan met anderen en weten hoe ze zich in verschillende sociale contexten moeten gedragen.Tien tekenen van hoge sociale intelligentie