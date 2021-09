Het mediterrane dieet: zo ziet dat eruit per maaltijd

De levensverwachting in Zuid-Europa ligt net wat hoger dan in het noorden. Meerdere studies hebben aangetoond dat het mediterrane dieet daar mogelijk mede oorzaak van is. Het eetpatroon rijk aan groente, fruit, noten en volkoren granen helpt waarschijnlijk de kans op ziektes als diabetes, dementie, borstkanker, depressie en hart- en vaatziekten verkleinen.

Maar hoe ziet het mediterrane dieet er in de praktijk uit? Op de site van CNN legt culinair journalist Rahaf Al Bochi per maaltijd uit wat je kunt eten.

Ontbijt

Mogelijk wijkt het ontbijt niet eens zo af van wat je gewend bent: yoghurt, fruit, honing, wat noten of volkoren granen als havermout en je bent een heel eind. Kies het liefst voor Griekse yoghurt. Die bevat twee keer zoveel eiwitten en half zoveel suiker als normale yoghurt.

Lunch

Vergeet je boterhammetje met kaas. De Zuid-Europeanen nemen liever een goed gevulde salade. Denk aan rucola, tomaten, feta of mozzarella, walnoten, boontjes en een goede scheut olijfolie.

Diner

Rood of verwerkt vlees staat niet vaak op het menu. Liever kiezen ze minstens twee keer per week voor vis en zeevruchten. Bak een stukje zalm of tonijn met gegrilde groenten als paprika en aubergine. Een klein beetje volkoren pasta erbij en je hebt een heerlijke maaltijd.

Dessert

Denk niet dat de Italianen elke avondmaaltijd afsluiten met tiramisu of cannoli. Dit soort zoetigheid bewaren ze voor speciale gelegenheden. Kies liever voor vers fruit, zoals meloen of aardbeien met een blaadje munt of wat amandelschaafsel.

Snacks

Noten, fruit, olijven, rozijnen, en het liefst van alles een beetje.