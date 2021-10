Is koffie toch gezond? De zin en onzin over ons bakkie troost

'Ik giet het zwarte goud in een kop, en ik leef weer op,' zong VOF De Kunst lang geleden al. Maar word je echt wakker van koffie? En hoe ongezond is het nu precies? Diëtiste Sanne Mouha zet bij Het Laatste Nieuws de feiten op een rij.

Dat koffie niet ongezond is, daar is inmiddels wel consensus over. Er wordt zelfs gesproken van voordelen voor de gezondheid. Het zou (een beetje) beschermen tegen hart- en vaatziekten en diabetes tegengaan. Vroeger werd nog gedacht dat de acrylamide in koffie kankerverwekkend zou zijn, maar daar zijn de hoeveelheden veel te laag voor. "Sterker nog, koffie zou zelfs het risico op lever- en baarmoederslijmvlieskanker verminderen," aldus Mouha. "Maar een overdaad aan koffie kan wél een pijnlijke maag en reflux veroorzaken, terwijl een hoge dosis cafeïne leidt tot nervositeit, angst, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slapeloosheid. Met mate is koffie dus niet ongezond, maar het is evenmin noodzakelijk in je dagelijkse voedingspatroon.”

Wakker worden

En helpt koffie echt om alerter te worden 's ochtends? "Het is bewezen dat koffie de alertheid en concentratie verbetert, weliswaar met enige vertraging. De cafeïne in de koffie begint pas op te peppen na 1 à 1,5 uur. Maar ongeveer vijf uur later is deze werking alweer met de helft verminderd. Er is ook een andere reden waarom koffie ‘s ochtends zo goed lijkt te werken en dat is eenvoudigweg de toevoer van vocht.”

Hoeveel koffie is dan nog gezond om te drinken op een dag? “Probeer het aantal te beperken tot vier koppen, of een halve liter per dag. Met gewone koffie heb je zo 350 mg cafeïne binnen en met een halve liter espresso zelfs al 650 mg. Normaal mogen gezonde volwassenen zo’n 400 mg cafeïne per dag innemen zonder negatieve effecten.”