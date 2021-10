12 Feiten en ficties over je gezondheid

Er zijn veel 'waarheden' over gezondheid. Bijvoorbeeld dat je eens per uur moet opstaan. Of dat je 2000 calorieën per dag moet eten. The Times onderzocht de claims grondig. Hier de uitkomsten: voor de onderbouwing kun je terecht bij de Times.

Ga elke dag naar buiten: WAAR

Drink acht glazen water per dag: ONWAAR

Sta elk uur op: ONWAAR

Eet vijf porties groente en fruit per dag: ONWAAR

Oefen 30 minuten per dag: WAAR

Eet 2.000 calorieën per dag: ONWAAR

Twee keer per week vis eten: WAAR

Kijk elke 20 minuten 20 seconden weg van uw scherm: WAAR

Zet 10.000 stappen per dag: ONWAAR

Poets je tanden twee keer per dag: WAAR

Krijg acht uur slaap per nacht: ONWAAR

Eet drie maaltijden per dag: ONWAAR