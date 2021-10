Acht Nederlandse provincies rood op de Europese coronakaart

Acht Nederlandse provincies kleuren nu rood op de Europese coronakaart. Limburg had die kleur al, maar ook Friesland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland hebben donderdag het op een na hoogste waarschuwingsniveau gekregen. De overige vier provincies blijven oranje.

Het is een maand geleden dat Nederland er voor het laatst zo slecht voor stond bij het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land neemt al een tijdje toe. Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal nieuwe gevallen afgelopen week met 44 procent is toegenomen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Woensdag werden voor het eerst sinds eind juli meer dan 4000 positieve coronatests in een dag geregistreerd.

Ook de zuiderburen gaan erop achteruit op de coronakaart. Heel België kleurt rood, vorige week was een deel van het land nog oranje. Duitsland was al vrijwel helemaal rood en blijft dat.

Het ECDC publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels voor reizigers van en naar andere landen aan te scherpen.