OMT: mogelijk 1.000 patiënten op ic rond Kerst

Het is niet uitgesloten dat er rond de feestdagen meer dan duizend coronapatiënten op de intensive care liggen. Ook mét maatregelen kan het aantal ic-patiënten dan in de honderden lopen. Jaap van Dissel hield dat gisteren de Tweede Kamer voor. Dat de vaccinaties voor een zorgeloze winter zouden zorgen kunnen we dus definitief vergeten.



Het vervolg hangt volgens de doorrekeningen sterk af van hoeveel contacten mensen weer aangaan. Als we ons beter aan de regels houden en meer thuiswerken en in quarantaine gaan als we besmet zijn kan het meevallen. Op de ic zou de piek kunnen uitkomen op 575 patiënten.



Bij een uitbundiger feestmaand, waarin mensen extra veel contacten aangaan, schiet het aantal opnamen snel omhoog, tot mogelijk meer dan 400 opnamen per dag begin december. Op de ic kan dat zich in het ongunstigste geval vertalen naar 4.500 bezette ziekenhuisbedden, waarvan ruim 1.100 op de intensive care.



Normaal gesproken is er plek voor 925 ic-patiënten; dat aantal kan men kort opkrikken tot 1.350. Maar door personeelstekort en algehele uitputting komt de zorg nu al in de problemen rond de 400, verwacht Diederik Gommers.

Het OMT raadt het kabinet aan zware maatregelen voor te bereiden.

Mogelijk moeten weer winkels dicht en wellicht ook de horeca.