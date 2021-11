Waarom veel coronapatiënten hun reukvermogen verliezen

Een behoorlijk deel van de coronapatiënten verliest deels en meestal tijdelijk het reukvermogen. Hoe dat kan, hebben wetenschappers nu ontrafeld.

Het goede nieuws is dat het coronavirus niet de zenuwcellen van het reukorgaan aantast. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat hersenweefsel wordt beschadigd door het virus of dat het reukverlies blijvend is. Wel infecteert het virus de steuncellen van het reuksysteem, waarvan altijd werd gedacht dat ze een kleine rol speelden bij ons reukvermogen.

“De infectie van de steuncellen veroorzaakt waarschijnlijk onrechtstreeks een afwijkende werking van het reukslijmvlies, en daardoor een aangetast reukvermogen”, verklaart een van de hoofdonderzoekers Peter Mombaerts. “Wat we zeker weten is dat ons lichaam doorlopend nieuwe steuncellen aanmaakt, wat het tijdelijke karakter van het geurverlies kan verklaren.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam waar onder meer de Belgische ziekenhuizen UZ Leuven en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende aan meewerkten. De studie verscheen in het vaktijdschrift Cell.