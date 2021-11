Duitse studie: Profvoetballers presteren langdurig slechter na coronabesmetting

Relatief veel topvoetballers twijfelen over het vaccin. Voor hen is het misschien goed om te weten wat een coronabesmetting met hun prestaties doet. Volgens een Duitse studie is er een kans dat die gedurende lange tijd achteruitgaan. Daarover schrijft het AD.

De wetenschappers van de Universiteit van Düsseldorf schrijven dat het 5,7 procent onwaarschijnlijker is dat voetballers nadat ze hersteld zijn van de besmetting even veel spelen als daarvoor. De voetballers missen in de eerste 150 dagen bijna 10 procent van hun mogelijke speelminuten, omdat ze vaker worden gewisseld. Na 225 dagen (ruim 7 maanden) is het effect weg.

De wetenschappers telden het aantal passes dat in totaal 233 geïdentificeerde profvoetballers met corona gaven in wedstrijden en dat daalde met 5,1 procent. "We beschouwen dit als causaal bewijs dat coronabesmettingen langdurige prestatieverminderingen veroorzaken bij geïnfecteerde voetballers’, aldus het rapport.

Bij voetballers boven de 30 is het effect nog groter. Ze hebben ook meer tijd nodig om te herstellen na een wedstrijd. "Onze resultaten kunnen als verder argument dienen voor het vaccineren van jonge en sportieve mensen.”