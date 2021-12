Radboudumc bereidt zich voor op code zwart: ‘Niet verwacht dat kabinet het zover zou laten komen’

Het aantal ziekenhuisopnames lijkt over de piek heen, maar de omikronvariant moet nog komen en het aantal besmettingen blijft onverminderd hoog. In het Radboudumc troffen ze de afgelopen week voorbereidingen voor code zwart, schrijft de Groene Amsterdammer.

Verreweg de meeste artsen en verpleegkundigen in het crisisteam vinden dat er veel te laat is ingegrepen. "Ik had niet gedacht dat de regering het zo ver zou laten komen’, zegt professor Hans van der Hoeven, afdelingshoofd van de ic. "Als je het langzaam ziet aankomen en je hoort vanuit de zorg dat een nieuwe opschaling eigenlijk niet kan… Ik had echt verwacht dat ze eerder zouden ingrijpen."

Maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, er is opgeschaald naar 1250 ic-bedden en het ministerie van VWS eist dat er eventueel 1350 bedden beschikbaar zijn. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als het Landelijk Netwerk Acute Zorg achten dat onhaalbaar.

Verzuim

Ondertussen werken de verpleegkundigen onder te hoge druk, waardoor het verzuim niet alleen nu hoog is, maar ook volgend jaar nog, verwacht Van der Hoeven. Hij maakt zich zorgen over de rest van de zorg: voor iedere opgenomen covid-patiënt is er een andere patiënt die niet kan worden geholpen. "De mensen die we moeten vertellen dat hun operatie niet doorgaat, lijden steeds vaker ernstige gezondheidsschade."

Er is maar één oplossing. "Het enige wat uiteindelijk echt helpt is het naar beneden brengen van de besmettingen. Wij kunnen nog zo hard werken en het uitstellen, maar als er niks verandert aan de instroom van patiënten, waarvoor de besmettingen omlaag moeten, kom je uiteindelijk toch aan die grens."