Bewezen: wie niet dood wil moet prik halen

Sommige mensen zijn nog steeds niet overtuigd dat het covid-vaccin bescherming biedt tegen ziekte en uiteindelijk tegen de dood. Fact keek naat een onderzoek van de universiteit van Oxford.

Die studie keek naar vier landen, Chili, de Verenigde Staten, Engeland en Zwitserland. Voor alle data die ze kregen van de gezondheidsdiensten in die staten corrigeerden ze voor onderrapportage en vaccinatiegraad.

De conclusie? Wereldwijd zijn 18 miljoen mensen gestorven aan Corona.

In alle landen is de kans om te sterven aan Corona voor ongevaccineerden veel hoger. Zwitserland spant de kroon, waar de kans acht keer zo groot is om zonder bescherming aan het virus te bezwijken. In Chili, waar de vaccinatiegraad hoog is, ligt de kans maar 50 procent hoger. Waarschijnlijk omdat de ongevaccineerden daar meeliften op de grote aantallen gezette prikken.

In alle landen die zijn onderzocht behalve Zwitserland, daalt overigens het aantal sterfgevallen door Corona. Zowel onder gevaccineerden als ongevaccineerden. Dat komt omdat er steeds betere behandelmethodes beschikbaar zijn voor de ziekte.

En hoe zit het in Nederland? Dat weten we niet: die cijfers houdt het RIVM niet bij.