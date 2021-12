Prikcapaciteit zonder wachttijd 30 procent groter in VK: waar wachten we nog op?

De boostercampagne is een race tegen de klok. Zoveel mogelijk 60-plussers moeten voor het eind van het jaar nog een prik hebben. Het schrappen van het kwartiertje wachttijd zou de capaciteit enorm verhogen.

In het Verenigd Koninkrijk is de verplichte 15 minuten observatietijd na een prik vorige week geschrapt. Daar bleek het de vaccinatiecapaciteit met maar liefst 30 procent te verhogen. De kans op een ernstige bijwerking direct na de prik is heel klein en nog kleiner bij een booster dan bij eerdere vaccinaties.

Het is dus een heel simpele manier om iets goed te maken van de trage start van de campagne, maar Nederland wacht nog op advies van het OMT. Vooralsnog moet de GGD deze week 1 miljoen boosterprikken gaan zetten en volgende week 1,5 miljoen.