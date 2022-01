De toekomst van corona? Deze experts zijn hoopvol

Het land raakt langzaam optimistisch gestemd door de milde omicronvariant. De scholen gaan na de vakantie gewoon weer open en de ziekenhuisopnames blijven vooralsnog in toom, al is nog veel onzeker.

RTL Nieuws vroeg vier experts naar hun visie op de toekomst van corona dit jaar. Viroloog Marion Koopmans vertelt dat er een aantal scenario's zijn geschetst door denktanks. "De meest aannemelijke vind ik een scenario dat ervan uitgaat dat corona vergelijkbaar wordt met griep, of zware griep, en een scenario dat uitgaat van een 'langdurig gevecht'. Dat laatste past bij de situatie waar we nu nog in zitten. Ik verwacht wel dat het in de loop van het voorjaar makkelijker wordt, maar we moeten rekening blijven houden met de onvoorspelbaarheid van dit virus."

Mild verkoudheidsvirus

Immunoloog Ger Rijkers is wat optimistischer. Hij verwacht dit jaar geen grote, nieuwe varianten. "Al weet je het natuurlijk nooit. Meestal verlopen veranderingen van varianten langzaam. Omikron is echt een uitzondering. Ik verwacht dat, als er een nieuwe variant komt, dat een soort afgeleide is van de omikronvariant."

"Ik denk dat corona, net als de andere coronavirussen die we al hebben, alleen actief wordt in de winter en uiteindelijk een mild verkoudheidsvirus wordt. Ik denk niet dat het dit jaar al gaat gebeuren. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren."

Vaccinoloog Anke Huckriede is ook hoopvol gestemd. "Door de boosterprikken en omdat veel mensen corona doormaken als gevolg van deze besmettelijke omikronvariant neemt de immuniteit dit jaar meer en meer toe. Vanwege die toegenomen immuniteit hoop ik dan ook dat de najaarsgolf dit jaar stukken lager ligt dan in de voorgaande jaren. Daardoor denk ik dat er minder ernstige ziektegevallen zullen zijn, dus ik verwacht vooral een positief effect op ziekenhuisopnames."