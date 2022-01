Sterke stijging aantal besmettingen, minder ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe besmettingen, gisteren ruim 14.000, is sterk gestegen naar meer dan 18.000.

- 18.506 nieuw gemelde positieve testen

- 151 nieuwe ziekenhuisopnames

- 28 nieuwe IC-opnames

- 19 nieuwe overlijdens

Na twee dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag weer gedaald. In totaal liggen er nu 1693 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 37 minder dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen Covidpatiënten is in de afgelopen weken flink gedaald. Half december lagen er nog zo'n 1000 patiënten meer in de ziekenhuizen dan nu. Precies een jaar geleden, op 4 januari 2021, waren het er 2845. Dat zijn er ruim 1150 meer dan nu.

Op de intensive cares liggen momenteel 464 coronapatiënten, 11 minder dan een dag eerder. Dat waren er een jaar geleden nog 715. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 26 tot 1229.

In de afgelopen 24 uur werden er 28 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht.