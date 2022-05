"Tot de Viagra-revolutie dacht men dat 90 procent van alle erectiestoornissen een mentale oorzaak had. Tegenwoordig weten we dat het precies andersom is. Als je erectiemoeilijkheden hebt kruipt onzekerheid in je hoofd. Maar het begint vrijwel altijd met een fysiek probleem." Uroloog Dr. Frank Sommer weet veel over de penis en deelt zijn kennis met de SDZ. "In de meeste gevallen is het in eerste instantie een fysiek probleem.



"Er zijn twee hoofdoorzaken. De eerste is weefselveranderingen in de penis. 55 procent van het penisweefsel is erectiel en houdt bloed vast tijdens een erectie, de andere 45 procent is er gewoon. Het weefsel verslechtert als gevolg van normale verouderingsprocessen, maar ook als gevolg van ziekte, hormoontekort of andere oorzaken, en hoe erger het wordt, hoe zwakker de erectie.

De tweede hoofdoorzaak zijn problemen met de bloedvaten die niet meer genoeg bloed naar de penis pompen. Als de erectiestoornis vasculair is, kan dit duiden op een dieperliggend probleem. De penis is de antenne van het hart, vasculaire erectiestoornissen kunnen een voorbode zijn van een hartaanval of beroerte, vier tot acht jaar voordat er zelfs maar een hartaanval of beroerte optreedt"

Erectiestoringen kunnen een man dus het leven redden, omdat vroeg een hartprobleem aan het licht komt.

En hoe groot moet een penis zijn? "De gemiddelde penis hier in Europa is tussen de 12,4 en 15 centimeter in erectie. En dat is zeker groot genoeg. Slechts ongeveer één procent van de vrouwen houdt van buitengewoon grote of dikke penissen."