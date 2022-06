Er zijn drie oplopende stadia van stress. De meeste mensen kennen alleen het laatste

Weet je hoe gestrest je bent? Veel mensen niet, zegt Michele D'Amico , coach en psycholoog. Stress, legt ze uit, komt in drie fasen en de meeste mensen herkennen alleen de eerste bij zichzelf of bij hun werknemers.

"Iedereen kent de alarmfase van stress, die vecht-of-vlucht, waar cortisol begint te stromen en epinefrine, ook wel adrenaline genoemd." De alarmfase duurt meestal niet zo lang, zegt ze. Maar vaak gaan mensen die onder stress staan, over naar de weerstandsfase.

"Als ze zich in de weerstandsfase bevinden, wordt dit meestal gekenmerkt door frustratie en prikkelbaarheid." Als je in de weerstandsfase bent, zegt ze tegen Inc., kun je hoofdpijn of spijsverteringsproblemen krijgen. Dat is het moment om actie te ondernemen en iets te doen om die stress tegen te gaan. "Als we dat niet doen, blijven we te lang in die fase, wanneer we niet zoveel cortisol hebben en raken we uitgeput."

Uitputting is de derde fase van stress, wanneer je je uitgeput voelt, zegt ze. "Als we dat stadium van uitputting bereiken, komen we echt in de problemen." In de uitputtingsfase beginnen mensen stressgerelateerde ziekten te krijgen, zoals hoge bloeddruk, diabetes, beroerte en hartaandoeningen, zegt ze. "Dus dat willen we echt vermijden." Haar raad: herken de stadia 1 en 2 en vermijd z stadium 3.