Ebola-achtig virus duikt weer op in Ghana

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bevestigd dat er in Ghana twee mensen besmet zijn met het marburgvirus, dat zeer besmettelijk en zeer dodelijk is.

De twee besmette mensen komen uit de zuidelijke Ashanti-regio. Na een extra test in Senegal kon de WHO vaststellen dat het inderdaad om het marburgvirus gaat.

De klachten zijn gruwelijk: braken, koorts en pijn, maar ook huiduitslag, diarree en uiteindelijk geelzucht, delieren, leverfalen en hevige bloedingen.

Het marburgvirus lijkt op ebola, beide horen tot de filovirussen. Het marburgvirus komt ook uit dezelfde regio in Afrika, namelijk Oeganda en West-Kenia. Het werd voor het eerst ontdekt in 1967 en is afkomstig van dieren in grotten. In 50 procent van de gevallen is het dodelijk.