“Penisverlengingen zijn altijd een slecht idee”

Er zijn volgens penis-deskundige Piet Hoebeke heel weinig mannen die echt een kleine penis hebben. "De gemiddelde lengte bedraagt 13,2 centimeter. Een lengte van 9 tot 16 centimeter beschouwen we als normaal en daaronder valt 95 procent van de mannen."

Toch is er veel vraag naar penisvergrotingen. “Wellicht heeft het te maken met hoe ons brein evolutionair is geprogrammeerd. Wat mij altijd verbaast, is dat mannen ook belang hechten aan de grootte in slappe toestand. Ik snap niet waarom ze het zo belangrijk vinden om naakt met een heen en weer zwiepend lid te willen rondlopen. Dat doet geen enkel ander mannelijk zoogdier. Als er niet gepaard moet worden, trekt een zoogdier het geslachtsorgaan naar binnen met de dartosspier. De mens heeft die spier trouwens ook.”

Maar als je vindt dat je penis groter moet, weet dan wat je wenst, zegt Hoebeke tegen De Morgen.

“Veel mannen lijden bijvoorbeeld aan het waanidee dat hun penis te klein is, vaak als gevolg van een traumatische gebeurtenis: een partner heeft hen uitgelachen omdat ze een kleintje hadden, iemand maakte een opmerking onder de douche in de sportclub, of erger, na kindermisbruik. Maar het kan ook liggen aan een fout referentiekader: hoe meer mensen rondneuzen op het internet, hoe gefrustreerder ze raken over hun eigen lengte. De meeste mannen meten bovendien verkeerd. Je moet de penis zover mogelijk uitrekken, en dan aan de bovenkant van de basis meten, waar hij het lichaam verlaat, tot aan de top van de penis. Die lengte komt overeen met de lengte in erectie.”

“Chirurgisch worden er verschillende technieken toegepast: zo kun je het ligament doorsnijden waarmee de penis aan het schaambeen is bevestigd. Hij lijkt dan langer, maar hij hangt gewoon wat lager, en als je pech hebt, is de penis in erectie naar beneden gericht. In de zwellichamen kunnen ook lange prothesen geplaatst worden, maar dan maak je het erectiemechanisme kapot. Sommige artsen spuiten botox in de huid van de penis om de dartosspier te verlammen. Zolang het goedje werkt, ongeveer drie maanden, trekt de spier wat minder hard en lijkt het lid in slappe toestand iets langer. Ik ben er geen voorstander van: je spuit immers iets in de penis terwijl er medisch geen probleem is.

“Penisverlengingen zijn, kortom, altijd een slecht idee, omdat je de penis alleen maar langer kunt maken als je hem beschadigt. Bijna alle mannen die ooit zo’n chirurgische ingreep hebben ondergaan, hebben er achteraf spijt van.”