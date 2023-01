Het slechtste eten en drinken voor je tanden

Je weet al heel lang dat van veel zoete snoep gaatjes kunnen komen en dat veel frisdrank ook niet goed is voor je gebit. Maar zijn er ook andere dingen die je beter niet kunt eten en drinken?

Bij het beoordelen hoe slecht een maaltijd, tussendoortje, dessert of drankje is voor ke tandgezondheid, zijn er twee belangrijke dingen waarmee je rekening moet houden, zegt dr. Apoena de Aguiar Ribeiro, een kindertandarts en microbioloog tegen de New York Times: de samenstelling en de kwaliteit ervan.

In onze mond leven meer dan 700 soorten bacteriën - sommige nuttig, sommige schadelijk. De schadelijke bacteriën breken suikers uit eten en drinken af ​​en zetten ze om in zuren, die na verloop van tijd essentiële mineralen uit je tanden kunnen verwijderen en gaatjes kunnen veroorzaken.

Als je niet waakzaam bent met schoonmaken, kunnen bacteriën ook een zachte film of tandplak vormen op het oppervlak van je tanden, wat die zuurgraad kan verergeren en een ideale omgeving kan creëren voor nog meer bacteriën om zich te vermenigvuldigen. Als uw tandplak voldoende groeit en hard wordt, kan het tandsteen worden, wat ook uw tandvlees kan irriteren en gingivitis kan veroorzaken.

Suikerhoudend voedsel is vooral slecht voor je tanden omdat er schadelijke bacteriën op gedijen, zegt Dr. de Aguiar Ribeiro. Je vindt sucrose vaak in bewerkte voedingsmiddelen en suikerhoudende dranken zoals snoep, gebak, vruchtensapconcentraten en frisdrank.

Bovendien komt al het voedsel dat kleverig, kleverig of taai is, zoals gummies, gedroogd fruit, siropen en snoepjes, vast te zitten in de hoekjes en gaatjes van je tanden en de ruimtes ertussen. Wanneer overtollige suiker op je tanden blijft hangen, kunnen schadelijke bacteriën het in hun cellen opslaan, "als een provisiekast erin", zegt Dr. de Aguiar Ribeiro, en urenlang zuur blijven produceren nadat je hebt gegeten.

"Onze tanden beginnen af ​​te breken wanneer het zuurgehalte in de mond onder een pH van 5,5 zakt", zegt dr. Rocio Quinonez, professor kindertandheelkunde en "frisdranken laten je pH dalen tot rond de 3 tot 4.

Je moet niet proberen alle voedingsmiddelen met suikers te weren uit je dieet. Sommige soorten vers fruit, groenten of zetmeelrijk voedsel, zoals citrusvruchten, aardappelen, rijst of zelfs bananen, worden vaak verguisd als slecht voor je tanden omdat ze suikers of zuren kunnen bevatten die je tanden kunnen aantasten. Maar ze bevatten ook voedingsstoffen die goed voor je zijn, wat op zijn beurt je tanden ten goede kan komen, zei dr. Dorota Kopycka-Kedzierawski, onderzoeker in cariologie, of de studie van gaatjes en tandheelkunde.

Tips: