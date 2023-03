Zweden had een uitstekend coronabeleid

Er werd met afschuw (en enige jaloezie) gekeken naar Zweden op het hoogtepunt van corona: de restaurants zaten vol en bijna alles kon gewoon doorgaan. Zelfs de scholen bleven open. In Zweden gold dat alleen voor de bovenbouw van de middelbare school (16 jaar en ouder). De rest, ook kinderdagverblijven, bleef open. Alleen met Kerst 2020 werd de schoolvakantie in de regio Stockholm met twee weken verlengd.

Dat moest wel fout gaan.

Maar dat ging het niet. Zweden had relatief het minste doden van vergelijkbare landen, schrijft De Volkskrant.

‘Nu blijkt dus dat staatsepidemioloog Anders Tegnell altijd gelijk had’, schreef de prominente columnist Alex Schulman in de krant Dagens Nyheter. ‘We werden belachelijk gemaakt en bespot. Maar we waren dus niet alleen de beste van Scandinavië, we waren de beste van heel Europa.’