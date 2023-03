De 6 tips om minder te eten zonder er last van te hebben

Calorieën tellen is niet fijn. Er zijn prettiger manieren om minder te eten. Zes tips.

Voorladen

Uit eten gaan? Eet een half uur voordat je vertrekt een snack die minimaal 15g eiwit bevat. Met een darm vol verzadigende eiwitten en minder hongerhormonen in omloop, consumeer je minder calorieën in het restaurant.

Stop voordat je tank vol is

Stel je een benzinemeter in je buik voor. "L" betekent dat je uitgehongerd bent en "V" staat voor een volle tank. Streef ernaar om tussen de helft en driekwart van een tank te blijven door te eten voordat je honger krijgt en te stoppen wanneer je tevreden bent, niet vol, zegt Matt Lawson, MA, een coach voor gewichtsverlies voor iBehaviorCoach .

Kauw erop

Je hebt deze eerder gehoord: kauw elke hap 40 keer. Onderzoekers geloven dat langer kauwen voor het doorslikken de afgifte van darmhormonen versnelt die verband houden met een verzadigd gevoel.

Eet als een restaurantcriticus

Neem de tijd om de textuur, smaak en geur van je eten op te merken. Bedenk waar het vandaan komt, de bron. Door tegen jezelf te zeggen: "Wauw, deze grasgevoerde ribeye uit Groningen is sappig" kan een levendige maaltijdherinnering creëren waardoor je je langer vol voelt, zo blijkt uit een Brits onderzoek.

Gebruik een boodschappenlijstje

Hongerige shoppers laden hun karretjes echt met meer calorierijke spullen, meldt een onderzoek in JAMA Internal Medicine . De beste tijd om te winkelen is na het ontbijt in een weekend, zegt Anita Mirchandani, RD, een diëtist uit New York City. Studies tonen ook aan dat naar de supermarkt gaan met een lijst de kans verkleint dat u calorierijk voedsel koopt.

Koop nieuw serviesgoed

Het gemiddelde bord is de afgelopen eeuw met 23% vergroot. De oplossing: eet van borden met brede of gekleurde randen. Ze laten kleine porties groter lijken omdat het bord er voller uitziet, zo blijkt uit onderzoek in het International Journal of Obesity .