Als je stopt met roken ga je vaak meer hoesten

Mensen die pas gestopt zijn met roken klagen vaak dat ze meer hoesten en zich slechter voelen dan toen ze nog rookten. Mathise Hofmans, psycholoog en tabacoloog op de rookstopafdeling in het UZ Leuven, legt in HLN uit hoe dat komt.

“Wat ik altijd meegeef aan mensen als ze willen stoppen met roken, is dat hun hoest kan toenemen. Door te roken worden de haartjes die de slijmlaag in de longen omhoog bewegen wat verlamd. Ze werken dus minder goed. Daarnaast krijg je meer slijm en meer ontstekingen, en dat leidt tot de zogenaamde rokershoest. Als je rookt, maak je een dikke slijmlaag aan in je longen, en wanneer je stopt doen je lichaam en longen een poging om die slijmlaag uit je lichaam te krijgen. Je lichaam gaat zich bij wijze van spreken reinigen, precies omdat je geen schadelijke stoffen meer inneemt. Daardoor ga je dus meer hoesten en krijg je het gevoel dat je conditie achteruitgaat.”

Om misverstanden te voorkomen: je gaat misschien een tijdje wat meer hoesten, maar je gaat van stoppen met roken niet eerder dood. Van roken wel.