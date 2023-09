Jongeren maken longen kapot door overmatig vapen: Longartsen maken zich ‘heel veel zorgen’

“Stop met vapen nu het nog kan!”, waarschuwt de Amerikaanse Abbey (18) in een TikTok-filmpje dat ruim 26 miljoen keer is bekeken. Haar longen zouden na drie jaar dagelijks vapen er slechter aan toe zijn dan die van een 85-jarige. Ook Nederlandse artsen zijn 'heel bezorgd', zeggen ze tegen RTL Nieuws.

Wat er precies met de longen van Abbey aan de hand is, blijft onduidelijk. Maar er zijn meer jongeren die in het ziekenhuis belanden door excessief vapen. Zo verloor de 20-jarige Sean Tobin een deel van zijn long. Hij heeft zwarte vlekken op zijn longen en werd opgenomen met een klaplong, die niet meer herstelde.

Studies laten een heel zorgelijk beeld zien

Kinderlongarts Noor Rikkers legt uit dat het 'ongelooflijk belangrijk is om de risico's van vapen onder de aandacht te brengen'. "We zijn hier heel bezorgd over. De simpele waarheid is dat we nog onvoldoende weten wat vapen op de lange termijn met ons doet. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen en steeds meer studies die ervoor zorgen dat we ons heel veel zorgen maken."

Dit hebben wetenschappers in ieder geval al wél ondekt: "In vapes zitten nicotinezouten, die maken dat je de nicotine in zo'n vape makkelijker kan inademen, het is minder scherp in je keel. Samen met de smaakstoffen die eraan toegevoegd zijn, kun je de hele dag door vapen. Hierdoor heb je de hele dag door nicotine in je lichaam, wat schade veroorzaakt", legt Rikkers uit.

DNA-mutaties in mondslijmvliescellen

Je kunt misselijk of duizelig worden, en zelfs een epileptische aanval krijgen. Mogelijk heeft het effect op je mentale gezondheid en het zenuwstelsel. Het lijkt er bovendien op dat je door vapen vaker sigaretten gaat roken en makkelijker luchtweginfecties krijgt, vanwege een slechter werkend immuunsysteem. "Ook is er een studie waaruit blijkt dat het DNA van cellen in het mondslijmvlies na vapen verandert. Dat kan een voorbode zijn voor kanker. Het zijn nog kleine studies, maar het maakt ons er niet geruster op", aldus de longarts.

Mensen blijven de hele dag door lurken en het smaakt lekker door de smaakstoffen. Maar niemand weet wat deze smaakstoffen uitrichten in je lichaam als je het verwarmt en dan inademt. "Je kunt die smaakstoffen eten, dus denkt men: het kan vast geen kwaad om het ook in te ademen. Maar al die smaakstoffen zijn niet getest op verwarmd inademen. Kijk als voorbeeld naar bakkers: het meel dat ze in hun brood stoppen, kun je eten. Maar bakkers kunnen door het inademen van dit meel tijdens hun werk astma krijgen", besluit Rikkers.