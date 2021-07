Waarom vakantie vaak slecht is voor je relatie

Zo langzamerhand begint aarzelend de vakantie. Naar het zuiden of voorzichtig in Nederland. Aldaar op de camping moet er genoten worden, van de omgeving, maar vooral van het gezin en elkaar. En juist bij dat laatste gaat het vaak mis. Niet voor niets is er na de zomervakantie een echtscheidingspiek.

Hoge verwachtingen

Relatiedeskundige Rika Ponnet legt in magazine Knack uit hoe dat komt. "Of mensen nu naar een camping of boetiekhotel vertrekken, één ding hebben ze gemeen: de verwachtingen zijn hooggespannen. De maand juni is in veel gezinnen erg druk: er moeten deadlines worden gehaald, er zijn oudercontacten, afscheidsfeestjes enzovoort. Iedereen is moe en heeft vakantie nodig. Mensen sparen daarvoor en kijken enorm uit naar tijd voor hun partner en gezin. Ze zien het al helemaal voor zich: heerlijk genieten in dat vakantiehuis, terwijl de kinderen in het zwembad spelen en zijzelf met een cocktail in de hand een boekje lezen. Helaas is de realiteit meestal anders. Veel mensen krijgen al stress wanneer ze hun koffers pakken, en dan moet de lange autorit of vliegtuigreis nog beginnen. Ter plaatse valt altijd wel íéts tegen: het ontbijt, het uitzicht of de matrassen. Bovendien ervaren veel mensen een gevoel van decompressie. Ze stappen van een zeer hectisch leven in het totale nietsdoen. Dat lijkt geweldig, maar het kan leiden tot onrust, hoofdpijn en zelfs afkickverschijnselen: ze blijven maar door hun smartphone scrollen, uit gewoonte. Dat leidt heel vaak tot frustraties en ruzie. Ik hoor koppels regelmatig vertellen dat ze in de eerste vakantieweek kletterende ruzie hebben gehad, vaak over iets kleins. Gelukkig leggen ze het daarna meestal weer bij, zodat ze toch nog kunnen genieten.’

Confronterend

Maar dat lukt niet altijd. September is een drukke maand in haar praktijk, vertelt Ponnet. "Veel koppels melden zich na de grote vakantie aan voor relatietherapie. En ook in de echtscheidingsstatistieken zie je die tendens. Dat is niet onlogisch. Veel koppels bij wie het moeilijk loopt, beginnen naast elkaar te leven. Ze werken allebei hard, en houden een gezin draaiende. Ze spenderen dus weinig tijd écht samen. Op vakantie zitten ze dan ineens 24 uur per dag op elkaars lip. Dat kan heel confronterend zijn, omdat ze merken dat ze elkaar eigenlijk niets meer te vertellen hebben."

Dat wil niet zeggen dat je beter niet op vakantie kunt gaan. "Vakantie is belangrijk, juist omdat het een manier is om te vertragen en je leven van een afstand te bekijken. De ene beslist dat hij zijn carrière op een lager pitje wil zetten, de andere wil een punt zetten achter zijn relatie. En dat is prima: anders zou dat ook wel gebeurd zijn."