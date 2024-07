Hoe fit ben je? Zeven tests om dat uit te vinden

Hoe fit ben je? Fit zijn betekent meer dan alleen een strak lichaam hebben of een marathon kunnen lopen. Het gaat om een combinatie van kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en balans. Om een goed beeld te krijgen van je algehele fitheid, kun je verschillende tests doen. De New York Times raadt er een aantal aan.

1. De squat test

Wat meet het? Kracht in je onderlichaam.

Hoe doe je het?

Probeer twee keer je eigen lichaamsgewicht te squatten. Dit betekent dat als je 70 kg weegt, je 140 kg moet kunnen squatten. Voor beginners is het al een prestatie om hun eigen lichaamsgewicht te squatten.

2. De plank test

Wat meet het? Core kracht en stabiliteit

Hoe doe je het?

Ga in de plankpositie (op je onderarmen en tenen) en houd deze positie zo lang mogelijk vast. Een goede score is minimaal twee minuten voor mannen en anderhalve minuut voor vrouwen.

3. De VO2max test

Wat meet het? Aerobe capaciteit en uithoudingsvermogen.

Hoe doe je het?

Deze test meet hoe goed je lichaam zuurstof kan opnemen en gebruiken tijdens inspanning. Het wordt meestal gedaan in een laboratorium met behulp van een loopband of fietsergometer, waarbij je een masker draagt dat je ademhaling analyseert.

4. De Cooper test

Wat meet het? Uithoudingsvermogen.

Hoe doe je het?

Ren in 12 minuten zo ver mogelijk. De afstand die je aflegt, geeft een indicatie van je VO2max en algemene conditie. Een afstand van 2,4 km of meer wordt als goed beschouwd voor mannen, en 2,2 km of meer voor vrouwen.

5. De Sit-and-Reach test

Wat meet het? Flexibiliteit van de onderrug en hamstrings.

Hoe doe je het?

Ga op de grond zitten met je benen recht voor je uitgestrekt. Buig voorover en probeer je tenen aan te raken. Hoe verder je kunt reiken, hoe beter je flexibiliteit. Een goede score is als je voorbij je tenen kunt reiken.

6. De balans test

Wat meet het? Balans en stabiliteit.

Hoe doe je het?

Ga op één been staan en probeer deze positie 30 seconden vast te houden zonder om te vallen. Herhaal dit met het andere been. Voor een extra uitdaging kun je je ogen sluiten terwijl je dit doet. Een goede score is als je beide benen 30 seconden kunt balanceren met gesloten ogen.

7. De push-up test

Wat meet het? Kracht in het bovenlichaam.

Hoe doe je het?

Doe zoveel mogelijk push-ups als je kunt zonder pauze. Voor mannen is een goede score 20-30 push-ups, en voor vrouwen 15-20 push-ups.