Waarom stellen we vervelende klusjes zo vaak uit?

Die loszittende kraan vastdraaien, de auto uitstofzuigen of een foto van een lijstje voorzien, het zijn van die vervelende klusjes, die nogal eens blijven liggen. Waarom is dat?

Het antwoord is heel simpel, aldus hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn. "Oorzaak nummer één voor uitstelgedrag: je hebt er gewoon geen zin in." Ze schreef ook een boek over hoe je je hersenen kunt herprogrammeren om doelen te halen. "Het klinkt nogal voor de hand liggend dat je iets niet doet omdat je er geen zin in hebt. Nou, dat is ook gewoon zo," zegt ze stellig in de Volkskrant.

En daarbij vind je de toekomstige beloning waarschijnlijk niet hoog genoeg. "Als je dat ellendige klusje hebt gedaan, wat levert het je dan op? Als de beloning kleiner is dan de weerzin die je voelt bij wat je moet doen, dan is de kans groot dat je gaat uitstellen", zegt Sitskoorn.

Bovendien is de mogelijkheid dat je iets kúnt uitstellen al genoeg om het ook te doen. Als door een lekkage het water langs de muren stroomt, wacht je niet met het bellen van de loodgieter. Lekt het alleen een klein beetje in de badkamer, dan stel je het wel uit. "Zo werken onze hersenen: we nemen ons voor om iets in de toekomst te doen, want dan voelen we alle negatieve dingen niet die eraan gekoppeld zijn. Je ziet alleen het positieve: dan is het af. Maar hoe dichterbij die klusdag komt, hoe meer negatieve punten we zien, en dan stel je het uit."