Brits onderzoek: koffiedrinkers leven aanzienlijk langer

Mensen die een paar kopjes koffie per dag drinken, overlijden veel minder snel. Dit is de verrassende conclusie van een uitgebreid Brits onderzoek, schrijft de New York Times. Maar teveel koffie werkt averechts.

Mensen die 1,5 tot 3,5 kopje koffie per dag dronken, hadden tot 30 procent minder kans om te overlijden in vergelijking met de niet-koffiedrinkers. Koffie met of zonder cafeïne maakt voor het sterfterisico niet uit. Drink je de koffie met suiker, dan zou de kans op overlijden circa 18 procent lager zijn dan bij niet-koffiedrinkers.

Voor het onderzoek, dat in vakblad The Annals of Internal Medicine verscheen. zijn zeven jaar lang 170.000 mensen met een leeftijd van 37 tot 73 jaar gevolgd. Hen werd onder andere gevraagd naar hun voedingspatroon en consumptie van koffie.

Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de spectaculaire conclusies. Mogelijk zijn er andere factoren van invloed op het overlijdensrisico, zoals regelmatig bewegen en het eetpatroon. Het zou kunnen zijn dat matige koffiedrinkers over het algemeen gezonder leven.

Het onderzoek past in een reeks, waarin positieve verbanden tussen koffiedrinken en gezondheid zijn gevonden. Eerder werd aangetoond dat koffie het risico op parkinson, hartaandoeningen, diabetes type 2 en sommige kankersoorten zou verminderen.

Onduidelijk is wat de reden van de heilzame werking van koffie precies is. Mogelijk heeft het te maken met de grote hoeveelheid antioxidanten in koffiebonen. Die zorgen voor een tragere afbraak van cellen in het menselijk lichaam.