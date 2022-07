Voor je gezondheid: ‘hoe minder vlees hoe beter’

Volgens biochemicus Sarah Schwittala kan 70 procent van alle darmkankers worden vermeden met een gezond dieet. In een interview met de Suddeutsche legt ze uit van welk voedsel we zoveel mogelijk moeten eten - en dat we helemaal moeten vermijden.

"Met de juiste voeding kunnen we darmkanker met 70 procent verlagen. Darmkanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak door kanker in de EU, na longkanker, en de ontwikkeling ervan wordt sterk beïnvloed door onze voeding. Ook de kans op chronische ontstekingsziekten van de darm kan met de juiste voeding worden verkleind."

Volgens Schwittala zijn de darmen uiterst belangrijk voor alles. "Naast de hersenen en het ruggenmerg is de darm het belangrijkste zenuwnetwerk in ons lichaam, met meer dan 100 miljoen zenuwcellen. Het is in staat om complexe medische processen aan te sturen en staat in directe communicatie met onze hersenen. Net als de hersenen kunnen de darmen via zenuwen biochemische signalen verzenden en ontvangen. Er zijn onderzoeken die suggereren dat de darm zelfs smaakreceptoren heeft die communiceren met de hersenen en invloed hebben op hoe we bepaalde voedingsmiddelen proeven. De hersenen sturen de darmen aan en vice versa."

"Het darmmicrobioom, de darmflora - is eigenlijk een orgaan in ons darmorgaan. Samen met de lever is dit het orgaan met de grootste metabolische output. Het zet de energie die het uit ons voedsel haalt, om in metabolieten die ons lichaam vervolgens gebruikt. Bij onze spijsvertering zijn we erg afhankelijk van hoe we vezels gebruiken - en dat hangt sterk af van het microbioom. Het heeft een enorm effect op hoe we voeding waarnemen en hoe we ons in het algemeen voelen."

"Optimaal is een plantaardig dieet gemaakt van volkoren producten, peulvruchten, fruit, groenten en noten. Deze vijf voedingsgroepen bevatten alles wat de darmen nodig hebben, vooral plantaardige vezels."

Dierlijk voedsel, vooral vlees, verhoogt ons risico op darmkanker. Vlees bevat veel eiwitten, waaruit stofwisselingsproducten worden gemaakt die mutaties kunnen veroorzaken. Vleesconsumptie verhoogt ook het risico op chronische inflammatoire darmaandoeningen. Vooral rood vlees is schadelijk, maar ook kip heeft dit effect.

Voor de darm geldt: hoe minder, hoe beter. In het beste geval helemaal geen. Studies tonen aan dat vegetariërs of veganisten het laagste risico hebben op darmkanker, het langst leven en het minst last hebben van spijsverteringsstoornissen."