De grote voordelen van vakantie: waarom je beter vaak en kort kunt gaan

Verkneukel je je al weken over de aanstaande trip naar de camping aan zee? Dan ben je goed bezig. Met een stevige dosis voorpret heb je de helft van de vakantievoordelen al te pakken.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat de anticipatie op een vakantie het belangrijkste psychologische voordeel is van de trip zelf. Vakantiegangers ervaren de grootste stijging van hun mentaal en fysiek welzijn in de weken voorafgaand aan hun vakantie.

Ook Nederlandse wetenschappers ontdekten dat het plannen van een vakantie veel gelukkiger maakte dan de vakantie zelf: tot acht weken lang was het geluksniveau verhoogd. De vakantie zelf maakte ook gelukkig, maar dat effect ebde na enkele weken weg.

Herinneringen

Het maakt daarbij weinig uit hoe lang de trip duurt. Volgens Finse onderzoekers, die 200 mensen volgden die op wintersport of een lang weekend weg gingen, was het geluksniveau bij beide groepen ongeveer in dezelfde mate verhoogd. Zij keken naar factoren als vermoeidheid, tevredenheid, energieniveau en stemming.

Maar vakantie heeft meer voordelen: het terugdenken eraan is ook een bron van geluk die ons hele leven doorwerkt. Verder is het een manier om relaties te verbeteren en helpt het om het leven in perspectief te plaatsen en betekenis te geven, factoren die onze veerkracht verbeteren.

Kortom: denk niet dat dat geluier op het strand niet nuttig is. Je kunt je wel afvragen of je niet beter drie keer een week kunt gaan, in plaats van één keer drie weken.