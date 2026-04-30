De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

Als je ziek wordt op vakantie , dan weet je dat je iets aan je leven moet veranderen. Er is een naam voor het fenomeen: 'vrijetijdsziekte'. En 3 procent van de Nederlanders heeft er last van. Het komt er simpelweg op neer dat je lichaam niet meer zonder stress kan.

Als je het een tijd veel te druk hebt, kun je een vorm van chronische stress ontwikkelen waarbij je lichaam cortisol blijft aanmaken. In combinatie met de adrenaline die vrijkomt bij het continue gehaast kom je zo in een staat van opperste paraatheid.

Valt die druk weg, zoals tijdens je vakantie, dan gaat het mis. Je voelt je moe en futloos, krijgt hoofdpijn en mogelijk zelfs last van koorts en misselijkheid. Ook kan het zijn dat je lichaam de stresshormonen blijft aanmaken, terwijl er geen stress is. Daardoor kun je ook sneller ziektes oplopen. Het verklaart dus waarom zoveel mensen zich niet fit voelen op vakantie, schrijft Metro

De oplossing? Die kun je zelf wel bedenken: ga het rustiger aan doen, leef gezond en ga vooral meer bewegen.